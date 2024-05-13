المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته العلاجية في قطاع غزة

يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة تقديم خدماته العلاجية دون انقطاع لسكان القطاع رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون حالياً.

وقال الدكتور سلطان الكعبي مدير المستشفى الميداني الإماراتي، إن القطاع يعاني من النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأجهزة خصوصاً بعد خروج بعض المستشفيات عن الخدمة.

وأضاف أن عدد المراجعين وصل إلى 20686 حالة منذ بدء تقديم الخدمات الطبية حتى يوم أمس، وتم إجراء 1752 عملية جراحية.

وأكد أن المستشفى الميداني الذي يأتي ضمن جهود “عملية الفارس الشهم 3 ” يستقبل المصابين والجرحى وبشكل خاص الأطفال والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة ، مشيراً إلى أن التنسيق جار مع مسؤولي القطاع الطبي في غزة لدعم وتقديم الرعاية الطبية للمحتاجين.