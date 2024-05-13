الإثنين 13 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: طيران الإمارات ساهمت في مسيرة نجاح دبي والإمارات الاقتصادية والسياحية والتنموية

‏محمد بن راشد
13 مايو 2024 12:20

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن طيران الإمارات ساهمت في مسيرة نجاح دبي والإمارات الاقتصادية والسياحية والتنموية وربطها مع مئات المدن في قارات العالم الخمس.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "طيران الإمارات .. قصة تحدي أقلعت قبل 39 عاماً فلم يعد عالم الطيران كما كان قبلها … عايشت الشركة تحديات .. وتأقلمت مع ظروف .. وساهمت في مسيرة نجاح دبي والإمارات الاقتصادية والسياحية والتنموية وربطها مع مئات المدن في قارات العالم الخمس ، وليصل اليوم إجمالي دخلها خلال عام واحد 137 مليار درهم .. شكرنا لفريق العمل وعلى رأسهم الشيخ أحمد بن سعيد.. وتقديرنا لكل من كان معنا عبر أربعة عقود من العمل والتحليق الذي لم يتوقف .. والقادم سيكون أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله".

أخبار ذات صلة
إطلاق بطاقة "مِديم" لدعم الشباب الإماراتيين المُقبلين على الزواج
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته العلاجية في قطاع غزة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
آخر الأخبار
الريال يطارد «الجوهرة الألمانية»!
الرياضة
الريال يطارد «الجوهرة الألمانية»!
اليوم 15:00
عمر المرزوقي «4 نجوم» في «حواجز مونتي فالكو» بإيطاليا
الرياضة
عمر المرزوقي «4 نجوم» في «حواجز مونتي فالكو» بإيطاليا
اليوم 14:56
ساوثجيت عن شائعة تدريب مانشستر يونايتد: «لا أهوى المراهنات»
الرياضة
ساوثجيت عن شائعة تدريب مانشستر يونايتد: «لا أهوى المراهنات»
اليوم 14:46
عجمان يخطط للمركز السابع أمام الجزيرة
الرياضة
عجمان يخطط للمركز السابع أمام الجزيرة
اليوم 14:30
مساعدات سكنية بقيمة 12.3 مليون درهم من "خيرية الشارقة" خلال 2023
علوم الدار
مساعدات سكنية بقيمة 12.3 مليون درهم من "خيرية الشارقة" خلال 2023
اليوم 14:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©