محمد بن راشد: طيران الإمارات ساهمت في مسيرة نجاح دبي والإمارات الاقتصادية والسياحية والتنموية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن طيران الإمارات ساهمت في مسيرة نجاح دبي والإمارات الاقتصادية والسياحية والتنموية وربطها مع مئات المدن في قارات العالم الخمس.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "طيران الإمارات .. قصة تحدي أقلعت قبل 39 عاماً فلم يعد عالم الطيران كما كان قبلها … عايشت الشركة تحديات .. وتأقلمت مع ظروف .. وساهمت في مسيرة نجاح دبي والإمارات الاقتصادية والسياحية والتنموية وربطها مع مئات المدن في قارات العالم الخمس ، وليصل اليوم إجمالي دخلها خلال عام واحد 137 مليار درهم .. شكرنا لفريق العمل وعلى رأسهم الشيخ أحمد بن سعيد.. وتقديرنا لكل من كان معنا عبر أربعة عقود من العمل والتحليق الذي لم يتوقف .. والقادم سيكون أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله".