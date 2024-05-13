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علوم الدار

"تريندز" يدشن مكتبه الخامس عالمياً في كندا

"تريندز" يدشن مكتبه الخامس عالمياً في كندا
13 مايو 2024 13:39

دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مكتبه الخامس على مستوى العالم، في مدينة مونتريال الكندية، لدعم التواصل المعرفي بين مراكز الفكر إقليمياً ودولياً.

ويأتي مكتب "تريندز” في كندا ضمن سلسلة من المكاتب الفرعية الداعمة للمقر الرئيسي للمركز في أبوظبي، حيث تم افتتاح مكاتب في دبي، ومصر، والمغرب، وجنوب أفريقيا ضمن خطة تستهدف تدشين عشرة مكاتب في عواصم العالم، لتدعم أهداف المركز باعتباره جسراً معرفياً يربط بين شعوب ودول العالم.

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وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن المكتب الافتراضي الجديد يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات بين "تريندز" والمؤسسات البحثية والأكاديمية ومراكز الفكر في كندا، فضلاً عن أنه يُعد منصة للتبادل العلمي والمعرفي والفكري بين الباحثين والمتخصصين، لافتاً إلى أن المكتب يضم 250 باحثاً مقيماً وغير مقيم والذين يشكلون إضافة نوعية لمجتمع الباحثين والخبراء في "تريندز".

المصدر: وام
تريندز
كندا
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