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علوم الدار

مساعدات سكنية بقيمة 12.3 مليون درهم من "خيرية الشارقة" خلال 2023

مساعدات سكنية بقيمة 12.3 مليون درهم من "خيرية الشارقة" خلال 2023
13 مايو 2024 14:27

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن المساعدات السكنية التي قدمتها لمستحقيها خلال العام الماضي تجاوزت قيمتها المالية 12.3 مليون درهم، استهدفت 1147 أسرة متعففة من الأسر التي تمت الموافقة على طلبات المساعدة الخاصة بها.

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وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن المساعدات السكنية تأتي ضمن برامج المساعدات المقطوعة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة بما يضمن الاستقرار، لافتاً إلى أن الجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الارتقاء في آلية تقديم مساعدات صيانة وترميم مساكن الأسر المتعففة من خلال إطلاق مبادرة "ترميم" وهي مبادرة مستقلة بذاتها تستهدف من خلالها الجمعية توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساعدات السكنية.

المصدر: وام
خيرية الشارقة
الشارقة
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علوم الدار
مساعدات سكنية بقيمة 12.3 مليون درهم من "خيرية الشارقة" خلال 2023
اليوم 14:27
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