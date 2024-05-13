لأول مرة على مستوى العالم.. «إكس كاث» تجري تجربة نموذجية للجراحة الروبوتية عن بُعد في «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»

ستقدم شركة «إكس كاث»، في الجلسة تعريفاً بالشركة وتحديات التنقل ونظرة عامة على نظامها الأساسي، كما سيسلط برنامجها الضوء على التأثير التحويلي لثورة الأوعية الدموية في مؤسسات أبوظبي، موضحاً كيف يمكن للعلاجات الروبوتية المتقدمة أن تجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للنتائج السريرية التحويلية.

وقال نيراج أغراوال، المدير التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، عضو مجلس إدارة «إكس كاث»: «يعد هذا أول عرض نموذجي عالمي لإجراءات الروبوت عن بُعد لرعاية الطوارئ القادمة من أبوظبي إلى العالم، وتلتزم الهلال للمشاريع بتمكين الشركات الرائدة، مثل (إكس كاث)، من تعزيز النمو والابتكار في الشرق الأوسط، ويؤكد هذا العرض على التقدم الملموس والإمكانات التي تنطوي عليها استثمارات رأس المال الاستثماري في المنطقة».

وكان الدكتور بيريرا أجرى أول إجراء تدخلي عصبي بمساعدة الروبوت في العالم في عام 2019، وهو إجراء اللف بمساعدة الدعامات لعلاج تمدد الأوعية الدموية القاعدية الكبيرة، ويعمل أستاذاً للجراحة والتصوير الطبي في جامعة تورنتو، وهو العالم الرئيسي في مختبر «راديس» RADIS، الذي يركز على تطبيق التقنيات المبتكرة في علاج أمراض الأوعية الدموية العصبية.

إن شركة «إندوكويست روبوتكس» («إي كيو آر»)، التي تمتلك شركة «كريسنت إنتربرايسز» جزءاً منها أيضاً، ستعرض أول روبوت جراحي خالٍ من الندوب في العالم، وستعرض نتائج أول تجارب «إندولومينال» خالية من الندوب على الإطلاق. ستقدم «إي كيو آر»، لأول مرة، نتائج تعاونها العالمي بين كليفلاند كلينك أبوظبي وكليفلاند كلينك أوهايو وهارفارد وإيركاد فرنسا.

لمزيد من المعلومات حول أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، تفضل بزيارة https://www.adghw.com/. لمعرفة المزيد عن «إكس كاث»، تفضل بزيارة https://www.xcath.com/.

عن «إكس كاث»

تأسست «إكس كاث» في عام 2017، وهي شركة ناشئة ديناميكية في طليعة الروبوتات الطبية الثورية والنانوتكنولوجيا وعلوم المواد. تطور «إكس كاث» أنظمة روبوتية نهائية للأوعية الدموية وأسلاك توجيه قابلة للتوجيه لعلاج الحالات المهددة للحياة، مثل اضطرابات الأوعية الدماغية. مع وجود حرم جامعي في هيوستن، تكساس، موطن أكبر مركز طبي في العالم، وفي بانغيو، كوريا الجنوبية، التي تُعرف غالباً بأنها وادي السيليكون في كوريا، «إكس كاث» ملتزمة بتقديم حلولها المبتكرة للمرضى حول العالم.

أسلاك التوجيه القابلة للتوجيه وأنظمة الروبوتات النهائية للأوعية الدموية من «إكس كاث» قيد التطوير حاليًا. لم يتم بعد الموافقة عليها للتوزيع التجاري في أي دولة.

عن «إندوكويست روبوتكس»

«إندوكويست روبوتكس» هي رائدة في تطوير تقنيات الروبوتات الإندولومينال التحويلية. تلتزم الشركة بثورة الإجراءات الجراحية الأقل توغلاً من خلال خلق تدخلات إندولومينال رائدة مصممة خصيصاً لأطباء التنظير العلاجيين والجراحين لأداء جراحات الجهاز الهضمي العلوي والسفلي بشكل أقل توغلاً، مع التركيز على تحسين الدقة والمرونة ونتائج المرضى. للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة موقع الشركة على «الإنترنت»: www.endoquestrobotics.com.

نظام الروبوت المرن من إندوكويست قيد التطوير، ولم تتم الموافقة عليه من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية ولا يتوافر للبيع التجاري في الولايات المتحدة الأميركية.