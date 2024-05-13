«محاكم دبي» تنظم مختبراً لتحسين الخدمات القضائية

دبي (وام)

نظم فريق تطبيق سياسة خدمات 360 في محاكم دبي مختبراً مكثفاً لتطوير وتحسين الخدمات القضائية، بالتنسيق مع نادي المبدعين، وذلك في إطار جهود المحاكم للتّطبيق الأمثل لمبادئ سياسة خدمات 360، والتي تمثل منظوراً جديداً ومتكاملاً لمتابعة جهود التحسين على الخدمات ووضع المتعامل في قلب عملية التّحسين.

وقالت علياء الماجد مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، إن مختبر خدمات 360 استمر على مدار يومين، بمشاركة 24 موظفاً من 8 جهات حكومية، وتضمّن تمارين تصميم الخدمات باستخدام الأدوات العالمية المعتمدة والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات، بهدف تسهيل الوصول إليها، وتقديمها بطريقة وسلسة ومتكاملة للمتعاملين.