«تنمية المجتمع» و«فزعة» تدعمان الشباب المقبلين على الزواج

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» لتوفير خدمات مخصصة ومزايا نوعية لدعم الشباب المقبلين على الزواج من منتسبي مبادرة «مديم».

وقع مذكرة التفاهم كل من العقيد أحمد محمد بو هارون، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، عضو مجلس الإدارة، ومازن جابر الدهماني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية بدائرة تنمية المجتمع - أبوظبي.

وتهدف المذكرة إلى إطلاق «بطاقة مديم للمزايا والمنافع» من «فزعة» التي تضم باقة من المزايا الحصرية والعروض الاستثنائية التي سيتم منحها للمنتسبين في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج في مبادرة مديم من مواطني إمارة أبوظبي، والتي سيقدمها مركز مديم لإعداد الأسرة، وتشمل المزايا عضوية مديم الذهبية التي تتميز بعروض حصرية واستثنائية خاصة بمصاريف الزواج كالقاعة والكوشة، الفرق الغنائية، التصوير، الإضاءة، الصوت، ديكورات الجدران والطاولات، والورود، وفستان العروس وغيرها، بالإضافة إلى متاجر فزعة، السيارات المستعملة، «فزعة هيلث»، و«فزعة دارك»، إضافة إلى ما توفره عضوية فزعة من أكثر من 24 ألفاً من حزم المزايا النوعية. كما سيستمر العمل بين دائرة تنمية المجتمعة وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة»، ليتم إضافة المزيد من المزايا والعروض المتميزة لتخدم الفئة المستهدفة.

وأكد العقيد أحمد محمد بو هارون الشامسي، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن النهج الذي يتبعه صندوق التكافل لدعم الشباب، وجميع فئات المجتمع لتعزيز جودة الحياة وتوسيع دائرة المستفيدين التي تقدمها فزعة والتنويع فيها، للمساهمة مع جميع شركائها في تطوير الترابط الاجتماعي، والحفاظ على روابط فعالة للتضامن داخل مجتمع دولة الإمارات.

وأوضح أن «بطاقة مديم» تقدم مجموعة متنوعة من المزايا والعروض الحصرية للمواطنين المسجلين في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج من منتسبي مبادرة «مديم»، وهذا يكرس التزامنا بتعزيز جاهزية الشباب المواطن للزواج، ودعمهم في بناء أسرة قوية ومتماسكة، مما يساهم في تعزيز النهضة الشاملة والمستدامة للمجتمع.

التعاون

قال مازن جابر الدهماني: «تأتي مذكرة التفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، انطلاقاً من حرص دائرة تنمية المجتمع على ترسيخ التعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، لدعم الشباب المواطنين في رحلتهم لبناء وتكوين الأسرة، عبر تعزيز جاهزيتهم للزواج، إيماناً بدورهم في مواصلة النهضة الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات».

وسيتم الإعلان عن شروط دخول برنامج تأهيل المقبلين على الزواج لمركز مديم لإعداد الأسرة، إضافة إلى شروط استحقاق بطاقة مديم للمزايا والمنافع عند إطلاق مركز مديم لإعداد الأسرة.