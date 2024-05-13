الثلاثاء 14 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي لرعاية النساء والأطفال» تحصل على جائزة عالمية من «الخارجية الإندونيسية»

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
14 مايو 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دبي الخيرية»: مليونا مستفيد من حملة «يدوم الخير» الرمضانية
شرطة دبي: 150 شاغراً وظيفياً لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية

تقديراً لجُهودها الفعّالة والملموسة في دعم وحماية حُقوق الأطفال والنّساء، كرمت وزارة الخارجية الإندونيسية مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال بجائزة حسن ويراجودا للحماية 2023، حيث تمَّ ترشيح المؤسسة من قبل القُنصلية العامة لجمهورية إندونيسيا في دبي، بسبب دورها المحوري في مجال دعم النساء والأطفال، ومُساهمة المؤسسة في مُساعدة المواطن الإندونيسي، وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها في دبي. وتعتبر القنصلية واحدة من أبرز الشركاء الداعمين للمؤسسة والتي يشاركونها رؤية مماثلة في حماية النساء والأطفال.
وتمنح وزارة خارجية جمهورية إندونيسيا جائزة حسن ويراجودا للحماية سنوياً منذ عام 2015، حيث تم اختيار اسم «حسن ويراجودا» لدور وزير الخارجية الأسبق كمبادر ورائد في حماية المواطن وتعميم الكيان القانوني الإندونيسي في الخارج، حيث جعل من حماية المواطن الإندونيسي إحدى أولويات السياسة، وقد تمَّ تقديم الجائزة لعام 2023 إلى 23 فائزاً، سواءً الأفراد والمؤسسات بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين، والشُركاء الحكوميين، والمجتمع المدني والصحفيين.
ويعكس هذا الاستحقاق التقدير العالمي للجُهود الجادة والفعّالة التي بذلتها وتبذلها المؤسسة في تعزيز حُقوق الأطفال والنّساء، حيث إنها أول مؤسسة في دولة الإمارات تحصل على هذه الجائزة، كما يُشكّل حافزاً إضافياً لتحقيق المزيد من التفاني والإلهام في سبيل بناء مُجتمعٍ أكثر عدالة ورعاية، من خلال مواصلةِ العمل وتطوير مجالات الجهود الإنسانية.
وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن حُصول المؤسسة على جائزة حسن ويراجودا للحماية 2023 يعتبر إنجازاً جديداً يُضاف إلى سلسلةٍ الإنجازات التي تحققت بفضل روح الفريق التي تعمل بها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مُعربةً عن فخرها بثقافة التعاون والتكافل التي تسود بيئة العمل، والتي تُشّكل القاعدة الأساسية لتحقيق الأهداف.

دبي لرعاية النساء والأطفال
دبي
إندونيسيا
الأطفال
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات الآلاف يفرّون مجدداً بعد عودة القتال في شمال غزة
14 مايو 2024
رجال إطفاء ومتطوعون في موقع مبنى سكني متضرر في بيلغورود (وكالات)
الأخبار العالمية
قصف روسي متواصل على شمال أوكرانيا وإجلاء 5 آلاف شخص
14 مايو 2024
بحرين العروبة.. ترحيب مميز بقادة الأمة
الأخبار العالمية
بحرين العروبة.. ترحيب مميز بقادة الأمة
14 مايو 2024
سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة الغربية ويحرقون سيارة
14 مايو 2024
جانب من لقاء رئيس الوزراء اليمني والمبعوث الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. التصعيد الحوثي تحد صريح للجهود الأممية
14 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©