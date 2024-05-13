«دبي لرعاية النساء والأطفال» تحصل على جائزة عالمية من «الخارجية الإندونيسية»

دبي (الاتحاد)

تقديراً لجُهودها الفعّالة والملموسة في دعم وحماية حُقوق الأطفال والنّساء، كرمت وزارة الخارجية الإندونيسية مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال بجائزة حسن ويراجودا للحماية 2023، حيث تمَّ ترشيح المؤسسة من قبل القُنصلية العامة لجمهورية إندونيسيا في دبي، بسبب دورها المحوري في مجال دعم النساء والأطفال، ومُساهمة المؤسسة في مُساعدة المواطن الإندونيسي، وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها في دبي. وتعتبر القنصلية واحدة من أبرز الشركاء الداعمين للمؤسسة والتي يشاركونها رؤية مماثلة في حماية النساء والأطفال.

وتمنح وزارة خارجية جمهورية إندونيسيا جائزة حسن ويراجودا للحماية سنوياً منذ عام 2015، حيث تم اختيار اسم «حسن ويراجودا» لدور وزير الخارجية الأسبق كمبادر ورائد في حماية المواطن وتعميم الكيان القانوني الإندونيسي في الخارج، حيث جعل من حماية المواطن الإندونيسي إحدى أولويات السياسة، وقد تمَّ تقديم الجائزة لعام 2023 إلى 23 فائزاً، سواءً الأفراد والمؤسسات بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين، والشُركاء الحكوميين، والمجتمع المدني والصحفيين.

ويعكس هذا الاستحقاق التقدير العالمي للجُهود الجادة والفعّالة التي بذلتها وتبذلها المؤسسة في تعزيز حُقوق الأطفال والنّساء، حيث إنها أول مؤسسة في دولة الإمارات تحصل على هذه الجائزة، كما يُشكّل حافزاً إضافياً لتحقيق المزيد من التفاني والإلهام في سبيل بناء مُجتمعٍ أكثر عدالة ورعاية، من خلال مواصلةِ العمل وتطوير مجالات الجهود الإنسانية.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن حُصول المؤسسة على جائزة حسن ويراجودا للحماية 2023 يعتبر إنجازاً جديداً يُضاف إلى سلسلةٍ الإنجازات التي تحققت بفضل روح الفريق التي تعمل بها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مُعربةً عن فخرها بثقافة التعاون والتكافل التي تسود بيئة العمل، والتي تُشّكل القاعدة الأساسية لتحقيق الأهداف.