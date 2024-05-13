«زايد العليا» و«الشباب المصرية» تنفذان قوافل طبية

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة المصرية، ودعماً لتطور العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، انطلقت أعمال إعادة تأهيل وتطوير 60 مركزاً من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة وتوفير خدمة الإنترنت لتلك المراكز، إلى جانب توفير خدمات الإنترنت لـ68 مركزاً ضمن برنامج «جسور أمل القابضة»، برعاية ودعم «القابضة» (ADQ)، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي بين الوزارة والمؤسسة، ويشمل إنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب محافظات عدة في جمهورية مصر لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأُسرهم.

وأعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تنفيذ تسع قوافل طبية توعوية، ضمن سلسلة من القوافل الطبية بمحافظات الجمهورية تحت رعاية «القابضة» (ADQ)، تتضمن 12 تخصصاً طبياً متنوعاً، ضمن مبادرة برنامج (جسور أمل «القابضة»)، تأتي تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية في جمهورية مصر العربية.

تهدف هذه القوافل الطبية والتوعوية إلى تسهيل وصول كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم للخدمات الطبية وتلقي العلاج والرعاية اللازمة لهم بالمجان، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد النفسي.

3 قوافل بمحافظة الفيوم

انطلقت القوافل الطبية من محافظة الفيوم، حيث جرى تنفيذ ثلاث قوافل طبية في القرى الأكثر احتياجاً، وبلغ مجموع المستفيدين 3655 حالة، منهم 597 طفلاً و3058 من الرجال والسيدات بأعمار مختلفة، وبلغ مجموع الحالات في قرية العامرية 1398، منهم 127 طفلاً و1329 من مختلف الأعمار، وتم صرف 1374 وصفة أدوية من الصيدلية، وفي قرية العزب تم توقيع الكشف الطبي على 1559 حالة، منهم 230 طفلاً و1329 من الرجال والسيدات، وتم صرف أدوية لـ 920 حالة، بينما في قرية طبهار تم توقيع الكشف الطبي على 2096 حالة، منهم 75 طفلاً و2021 من الرجال والسيدات، وتم صرف أدوية لعدد 1223 وصفة.

6 قوافل بمحافظة أسيوط

بلغ عدد القوافل الطبية التي جرى تنفيذها في محافظة أسيوط ست قوافل طبية، بمشاركة جمعية رسالة وحملة شبابها، وبلغ عدد المستفيدين من تلك القوافل 25043 حالة، منهم 965 طفلاً، و24078 من الرجال والسيدات من أعمار مختلفة شملت مركزي شباباً في مركز أسيوط - مركز شباب درنكة 6049 حالة، منهم 149 طفلاً، ومركز شباب قرقاص 4710 حالات، منهم 233 طفلاً، ومركزي شباب، في مركز أبنوب، مركز شباب المنصورة 3441 حالة، منهم 105 أطفال، ومركز شباب المعابدة 3597 حالة، منهم 163 طفلاً، ومركزي شباب في مركز القوصية، مركز شباب قصير المعارنة 2896 حالة، منهم 150 طفلاً، ومركز شباب المنشأة الصغرى 4350 حالة، منهم 165طفلاً.

وتعاونت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مع شريك محلي في إمارة أبوظبي لرعاية البرنامج واعتمدت «القابضة» (ADQ) رعاية وتمويل المرحلة الثانية لبرنامج تجهيز العديد من المرافق والمراكز والأندية الرياضية، لتصبح هذه المرافق سهلة الوصول والاستخدام لأصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية في مصر.

برنامج القافلة الطبية

تتضمن الاتفاقية إنشاء قناة تواصل مشتركة بين المؤسسة والوزارة، حيث تتولى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التنسيق والإشراف على المشروع لتسهيل تنفيذه، وتحقيق الأهداف المرجوة، وفقاً للجدول الزمني المخطط له، بينما تنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية برنامج (جسور أمل «القابضة»)، وتنسق برنامج القافلة الطبية. كما تنص الاتفاقية على تزويد المؤسسة بتقارير دورية نهاية كل شهر تحتوي على البيانات كافة الخاصة بتفاصيل تنفيذ المشروع.

بروتوكول

حقق بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج (جسور أمل «القابضة»)، الذي تُقدِّمه المؤسسة بدعم «القابضة» (ADQ) في مرحلته الأولى، نجاحاً كبيراً في نقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع مصر من خلال برامج الإرشاد الأُسري، حيث جرى تطوير 68 مركزاً للتخاطب في قرى مصرية خلال مدة زمنية قياسية لم تتجاوز العام ونصف العام بعد أن كان مقرراً الانتهاء منه في ثلاث سنوات. وذلك بفضل الدعم والمساندة من أجهزة الدولة كافة في مصر، واستفاد من التطوير 16 ألفاً و898 فرداً من أصحاب الهمم عن طريق 480 ألفاً و976 جلسة تخاطب في 68 مركزاً موزعة على 27 محافظة من محافظات الجمهورية.