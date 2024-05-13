«دوكاب» تشارك في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «دوكاب» عن مشاركتها في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف الذي ينعقد في مركز دبي للمعارض - مدينة إكسبو دبي خلال الفترة الممتدة من 13 حتى 15 مايو 2024 الحالي، وتأتي مشاركة «دوكاب» في المعرض انطلاقاً من حرصها على صقل مهارات الشباب الإماراتي.

وقالت منى محمد فكري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دوكاب: «تأتي المشاركة في المعرض ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتوليه الاهتمام الكامل باعتباره العنصر المحوري في جميع عمليات التنمية الشاملة والمستدامة وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071».