أبوظبي تطلق استبيان خطة العاصمة لاستشراف التنمية المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إطلاق استبيان خطة العاصمة تحت شعار «معاً نرسم المستقبل»، الذي يعكس التزامها بالعمل لجعل أبوظبي واحدة من أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش وأكثرها تنافسية وحيوية، وتهدف هذه المبادرة الخاصة إلى جمع الآراء والأفكار والمقترحات التي تمثل مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك المواطنون والمقيمون والشركات وغيرهم، من أجل المساهمة في تشكيل مستقبل العاصمة.

وقال حمد المطوع، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية في دائرة البلديات والنقل: «نؤمن بأن المدينة المثالية هي التي تعكس طموحات وتطلعات سكانها وتلبي احتياجاتهم، لذا تؤكد مبادرتنا لإطلاق استبيان خطة العاصمة لجميع أفراد المجتمع، التزامنا المطلق بالعمل وفق الرؤية الجماعية لإعادة تشكيل مستقبل أبوظبي بالشكل الذي يعكس آمال واحتياجات وتطلعات كل فرد ومؤسسة في مجتمعنا النابض بالحياة».

وأضاف: «يبرز الاستبيان حرصنا على المساهمة بتطوير العاصمة بحيث تعبر دائماً عن احتياجات وتطلعات سكانها وتعمل من أجلهم، إذ نسعى جاهدين لإعادة رسم ملامح المستقبل على نحو يلائم كافة شرائح المجتمع، ويضع أيضاً معايير جديدة لتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة على المستوى العالمي».