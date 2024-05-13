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علوم الدار

جامعة الإمارات تشارك في مؤتمر الاتجاهات الحديثة في التربية

جانب من فعاليات المؤتمر (من المصدر)
14 مايو 2024 01:02

العين (الاتحاد)

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شاركت كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات «مؤتمر الاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية: المؤتمر السنوي الدولي الثالث»، والذي نظّمته جامعة حائل في المملكة العربية السعودية، مؤخراً، بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة عمداء كليات التربية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشاركت كلية التربية بجامعة الإمارات في هذا المؤتمر باعتبارها رئيساً لأمانة لجنة العمداء، حيث تتكون أمانة اللجنة من عضوية جميع عمداء كليات التربية بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، والتي تُعنى بدراسة المستجدات التربوية واستشراف المستقبل لكليات التربية في دول الخليج.
وأكدت الدكتورة هالة الحويرص، عميد كلية التربية بالإنابة في جامعة الإمارات، والأمين العام للجنة عمداء كليات التربية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر تأتي تعزيزاً لأهمية الشراكات الأكاديمية والعلمية الفاعلة نحو الاسهام في إحداث نقلة نوعية في المجالات التربوية والتعليمية على مستوى التعليم العام والعالي محلياً وإقليمياً، وأضافت: «يُبرز انعقاد هذا المؤتمر ما توليه القيادات التربوية من اهتمام بالغ، وحرص دائم على تنمية الإنسانِ فكرياً ومعرفياً ليكون رائداً في شتى المجالات والميادين التربوية والمعرفية».

جامعة الإمارات
السعودية
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
التعليم العالي
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