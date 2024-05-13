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إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

عهود الرومي خلال ترؤسها وفد الدولة (وام)
14 مايو 2024 01:02

القاهرة (وام)

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أقرت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إعادة انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي للفترة المقبلة، 2024-2026، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الـ 58 للجمعية، الذي اختتم أعماله في القاهرة، بمشاركة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وشاركت دولة الإمارات في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية الـ117، الذي عقد في القاهرة، حيث جرت خلاله مناقشة أبرز القضايا والحلول ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري الحكومي في الدول العربية، واستعراض أفضل التجارب الإدارية، والخبرات والممارسات الناجحة في مجال إدارة وتمكين الموارد البشرية، بين الدول الأعضاء. وترأس وفد حكومة الإمارات، معالي عهود بنت خلفان الرومي، وضم ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة.
وأكدت معالي عهود الرومي، في كلمتها خلال الاجتماع، حرص حكومة دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الإدارة الحكومية العربية، وبناء رأس المال البشري الحكومي العربي، وتمكينه بالمهارات المستقبلية اللازمة للنهوض بالإدارة الحكومية العربية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

الإمارات
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
القاهرة
عهود الرومي
مصر
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