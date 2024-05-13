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جامعة خليفة تنظم حفل تخريج دفعة 2024 في 29 مايو

جامعة خليفة تنظم حفل تخريج دفعة 2024 في 29 مايو
14 مايو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، سيتم تنظيم حفل تخريج دفعة عام 2024 من طلبة الجامعة في 29 مايو الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ويتزامن حفل التخرج مع عام الاستدامة 2024، ويشهد الحفل تكريم 826 طالباً خريجاً من جامعة خليفة من مختلف برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بما في ذلك الدفعة الثانية من خريجي كلية الطب والعلوم الصحية.
وتتضمن فعاليات حفل التخريج منح 61 طالباً وطالبة درجة الدكتوراه و244 طالباً وطالبة درجة الماجستير، كما سيحصل ما مجموعه 498 طالباً وطالبة على درجة البكالوريوس ليصبح عدد الخريجين الإجمالي 826 طالباً وطالبة، بما في ذلك خريجو كلية الطب والبالغ عددهم 23. ويبلغ عدد الطلبة الذكور ضمن هذا العدد الإجمالي 403 طلاب وعدد الطالبات  423 طالبة، أي ما يعادل تقريباً 51%. وتتميز جامعة خليفة، في ضوء عام الاستدامة، بتخريج طالبين من برنامج ماجستير العلوم في هندسة المياه والبيئة وثلاثة طلبة من برنامج البنية التحتية الحيوية المستدامة.
وقال الدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة: «يسر جامعة خليفة أن تُعلِن عن موعد حفل تخريج طلبتها في مايو 2024 والذي يعتبر مناسبة مهمة تمثل نقطة تحول كبيرة في حرصنا الراسخ لتعزيز الجيل القادم من قادة العلوم والهندسة والتكنولوجيا وتأهيلهم لمعالجة التحديات البيئية العالمية وتطبيق الممارسات المستدامة. ويعكس الاحتفال بإنجازات طلبتنا أيضاً التزام أعضاء هيئتنا الأكاديمية الخبراء والباحثين والطلبة والتأكيد على سعيهم المتواصل لتحقيق التميز الأكاديمي، كما يعد دليلاً واضحاً على طموح جامعة خليفة لتطوير القدرات الرامي إلى دعم الابتكار وتعزيز دوره في صياغة اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات مستقبلاً».

حامد بن زايد
الإمارات
جامعة خليفة
الاستدامة
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