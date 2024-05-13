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صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع سفيري ألمانيا والاتحاد السويسري

صقر غباش خلال اللقاء (من المصدر)
14 مايو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة، الكساندار شونفيلدار-سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية وآرثر ماتلي– سفير الاتحاد السويسري. بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وشهد اللقاءان بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات بين البلدين الصديقين، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول وأهمية تبادل الزيارات والمعارف والممارسات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وكل من المانيا والاتحاد السويسري. وأكد معالي صقر غباش أهمية ودور المؤسسات البرلمانية في تعزيز علاقات التعاون عبر الدبلوماسية البرلمانية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

صقر غباش
الإمارات
ألمانيا
المجلس الوطني الاتحادي
سويسرا
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