«دبي الخيرية»: مليونا مستفيد من حملة «يدوم الخير» الرمضانية

دبي (وام)

أعلنت جمعية دبي الخيرية أن عدد المستفيدين من حملة «يدوم الخير» الرمضانية التي أطلقتها في شهر شعبان هذا العام، وانتهت بنهاية عيد الفطر المبارك، بلغ 2 مليون و39 ألفاً و457 شخصاً داخل دولة الإمارات وخارجها في 17 دولة حول العالم.

يأتي ذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الموسمية والتنموية شملت إفطار صائم والمير الرمضاني وفرحة يتيم وزكاة الفطر، فضلاً عن تشييد 164 مسجداً و1958 بئراً خارج الدولة، وغيرها من المشاريع التنموية والإنسانية.

وعبر أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، عن امتنانه لجميع من ساهم وتفاعل مع حملة الجمعية السنوية الأكبر، مشيداً في الوقت نفسه بالمتبرعين سفراء الخير، وبجهود فرق العمل بالجمعية، وبالإدارة التي وضعت خططاً مدروسة وفعّلت الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإنجازها.

وأشار إلى أن مبادرات الحملة شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل جمهور المواطنين والمقيمين في الإمارات، مقدمة لوحات إنسانية رائعة تميزت بمشاهد جمالية من القيم الحضارية التي تميز مجتمع الإمارات. وقال السويدي، إن حملة «يدوم الخير» الرمضانية تضمنت أربعة مشاريع موسمية رئيسة حيث وُزعت مستحقات المير الرمضاني على 10 آلاف أسرة داخل الدولة، و21 ألفاً و379 أسرة خارج الدولة، فيما بلغ عدد المستفيدين من حملة إفطار صائم داخل الدولة مليون مستفيد، و84 ألف مستفيد خارجها.

مبادرات ومشاريع

أوضح أحمد السويدي أن زكاة الفطر تم توزيعها على 80 ألف أسرة، بينما استفاد من كسوة العيد 400 يتيم داخل الدولة، كما بلغ عدد الأيتام المكفولين داخل الدولة خلال شهر رمضان 33 يتيماً، و1270 يتيماً خارجها، بالإضافة إلى توزيع المير الرمضاني على 228 أسرة من أسر الأيتام داخل الدولة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من زكاة المال 82 أسرة، وتم علاج 81 حالة مرضية.

وأفاد السويدي أنه على غرار ما تضمنته الحملة من مبادرات ومشاريع داخلية من المقرر أن تبدأ إدارة المشاريع بالجمعية في تنفيذ المشاريع الخارجية التي تضمنتها الحملة، حيث استطاعت «دبي الخيرية» جمع التبرعات لإنشاء 164 مسجداً و1958 بئراً خارج الدولة.

وقال إنه خلال أيام الحملة تلقت جمعية دبي الخيرية تبرعاً سخياً من «بنك دبي الإسلامي» أبرز الشركاء الاستراتيجيين للجمعية بقيمة 25 مليون درهم في إطار الدعم المتواصل من قبل البنك للجمعية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشاريعها الخيرية ومبادراتها الإنسانية المتعلقة بزكاة المال التي يستفيد منها المحتاجون وأصحاب الدخل المحدود داخل الإمارات.