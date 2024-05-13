الثلاثاء 14 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الخيرية»: مليونا مستفيد من حملة «يدوم الخير» الرمضانية

«دبي الخيرية»: مليونا مستفيد من حملة «يدوم الخير» الرمضانية
14 مايو 2024 01:02

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية
«الابتكار التكنولوجي» يطلق نماذج الذكاء الاصطناعي

أعلنت جمعية دبي الخيرية أن عدد المستفيدين من حملة «يدوم الخير» الرمضانية التي أطلقتها في شهر شعبان هذا العام، وانتهت بنهاية عيد الفطر المبارك، بلغ 2 مليون و39 ألفاً و457 شخصاً داخل دولة الإمارات وخارجها في 17 دولة حول العالم.
يأتي ذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الموسمية والتنموية شملت إفطار صائم والمير الرمضاني وفرحة يتيم وزكاة الفطر، فضلاً عن تشييد 164 مسجداً و1958 بئراً خارج الدولة، وغيرها من المشاريع التنموية والإنسانية.
وعبر أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، عن امتنانه لجميع من ساهم وتفاعل مع حملة الجمعية السنوية الأكبر، مشيداً في الوقت نفسه بالمتبرعين سفراء الخير، وبجهود فرق العمل بالجمعية، وبالإدارة التي وضعت خططاً مدروسة وفعّلت الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإنجازها.
وأشار إلى أن مبادرات الحملة شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل جمهور المواطنين والمقيمين في الإمارات، مقدمة لوحات إنسانية رائعة تميزت بمشاهد جمالية من القيم الحضارية التي تميز مجتمع الإمارات. وقال السويدي، إن حملة «يدوم الخير» الرمضانية تضمنت أربعة مشاريع موسمية رئيسة حيث وُزعت مستحقات المير الرمضاني على 10 آلاف أسرة داخل الدولة، و21 ألفاً و379 أسرة خارج الدولة، فيما بلغ عدد المستفيدين من حملة إفطار صائم داخل الدولة مليون مستفيد، و84 ألف مستفيد خارجها.
مبادرات ومشاريع
أوضح أحمد السويدي أن زكاة الفطر تم توزيعها على 80 ألف أسرة، بينما استفاد من كسوة العيد 400 يتيم داخل الدولة، كما بلغ عدد الأيتام المكفولين داخل الدولة خلال شهر رمضان 33 يتيماً، و1270 يتيماً خارجها، بالإضافة إلى توزيع المير الرمضاني على 228 أسرة من أسر الأيتام داخل الدولة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من زكاة المال 82 أسرة، وتم علاج 81 حالة مرضية.
وأفاد السويدي أنه على غرار ما تضمنته الحملة من مبادرات ومشاريع داخلية من المقرر أن تبدأ إدارة المشاريع بالجمعية في تنفيذ المشاريع الخارجية التي تضمنتها الحملة، حيث استطاعت «دبي الخيرية» جمع التبرعات لإنشاء 164 مسجداً و1958 بئراً خارج الدولة. 
وقال إنه خلال أيام الحملة تلقت جمعية دبي الخيرية تبرعاً سخياً من «بنك دبي الإسلامي» أبرز الشركاء الاستراتيجيين للجمعية بقيمة 25 مليون درهم في إطار الدعم المتواصل من قبل البنك للجمعية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشاريعها الخيرية ومبادراتها الإنسانية المتعلقة بزكاة المال التي يستفيد منها المحتاجون وأصحاب الدخل المحدود داخل الإمارات.

جمعية دبي الخيرية
دبي
عيد الفطر
الإمارات
المير الرمضاني
رمضان
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات الآلاف يفرّون مجدداً بعد عودة القتال في شمال غزة
14 مايو 2024
رجال إطفاء ومتطوعون في موقع مبنى سكني متضرر في بيلغورود (وكالات)
الأخبار العالمية
قصف روسي متواصل على شمال أوكرانيا وإجلاء 5 آلاف شخص
14 مايو 2024
بحرين العروبة.. ترحيب مميز بقادة الأمة
الأخبار العالمية
بحرين العروبة.. ترحيب مميز بقادة الأمة
14 مايو 2024
سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة الغربية ويحرقون سيارة
14 مايو 2024
جانب من لقاء رئيس الوزراء اليمني والمبعوث الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. التصعيد الحوثي تحد صريح للجهود الأممية
14 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©