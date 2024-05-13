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«الابتكار التكنولوجي» يطلق نماذج الذكاء الاصطناعي

«الابتكار التكنولوجي» يطلق نماذج الذكاء الاصطناعي
14 مايو 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، إطلاق الإصدار الثاني من نموذجه اللغوي الكبير باسم فالكون 2.
وتضم فالكون 2 نسختين متطورتين، فالكون 2 11 بي، نموذج لغوي كبير أكثر كفاءة ومدرب على 5.5 تريليون رمز توكن وبـ11 مليار عامل متغير، والنسخة الثانية فالكون 2 11 بي (في أل أم)، الذي يتميز بقدرات «الرؤية إلى اللغة» التي تتيح إمكانية تحويل المدخلات المرئية إلى مُخرجات نصية بكل فعالية. يذكر أن كلا الطرازين مزودين بخاصية التشغيل متعدد اللغات.
 ويعد نموذج فالكون 2 11 بي (في إل إم) أول نموذج متعدد الوسائط، أطلقه معهد الابتكار التكنولوجي، كما أنه النموذج الوحيد في السوق الذي يمتلك القدرة على تحويل الصور المرئية إلى نصوص مكتوبة، الأمر الذي يمثل تطوراً مهماً في ابتكارات الذكاء الاصطناعي.
وجرى اختبار فالكون 2 11 بي بالمقارنة مع العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي البارزة ضمن نفس الفئة، حيث قدم أداء يفوق أداء نموذج لاما 3 الجديد من شركة ميتا ب 8 مليارات معامل متغير (8 بي)، وأداء مشابها لنموذج جيما 7 بي من جوجل (فالكون 2 11 بي: 64.28 مقابل جيما 7 بي: 64.29)، وذلك وفقا للقائمة الصادرة عن منصة Hugging Face الرائدة عالميا، وهي منصة في الولايات المتحدة تستخدم أدوات تقييم موضوعية وصممت قائمة تقييم للنماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر.
 وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومستشار شؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن نموذج فالكون 2 11 بي يمثل الإصدار الأول ضمن سلسلة نماذج فالكون 2، وعلى الرغم من الأداء المتميز الذي قدمه نموذج فالكون 2 11بي، مؤكداً مجدداً الالتزام تجاه تطوير النماذج مفتوحة المصدر وبما يتماشى مع أهداف مؤسسة فالكون.
 وقال الدكتور حكيم حسيد المدير التنفيذي ورئيس قسم الأبحاث بالإنابة في وحدة الذكاء الاصطناعي في معهد الابتكار التكنولوجي: في هذا المجال الذي يتسم بتطوره السريع والمستمر، يدرك المطورون الفوائد الجمة التي سيحصلون عليها من النماذج اللغوية المرنة وصغيرة الحجم، فضلا عن دورها في الحد من متطلبات الطاقة الحاسوبية وتلبية معايير وأسس الاستدامة، مشيرا إلى أن هذه النماذج تتسم بمرونتها وقابلية استخدامها بسلاسة مع بنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي تعد الوجهة المستقبلية للتطور التكنولوجي.

معهد الابتكار التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
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