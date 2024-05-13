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علوم الدار

ولي عهد البحرين ينوه بمبادرات أبناء الإمارات لتعزيز التعاون الخليجي والعربي

سلمان بن حمد آل خليفة خلال استقبال وفد «منطاد العرب» (وام)
14 مايو 2024 01:02

المنامة (وام)

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ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، رئيس مجلس الوزراء، ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة من علاقات وطيدة، أسهمت في تعزيز مسارات التعاون المشترك على الأصعدة كافة.. ونوه سموه بما تحظى به علاقات البلدين الشقيقين من رعاية واهتمام، من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظهما الله، وقال سموه، إن المبادرات التي تعزز من التعاون والعمل العربي المشترك والنابعة من أبناء الدول العربية هي محل فخر واعتزاز دائم، لما تعكسه هذه الروح من حرص على توطيد التواصل بين شعوب الدول العربية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء. 
جاء ذلك لدى لقاء سموه، بقصر القضيبية في العاصمة البحرينية «المنامة» أمس، بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، فريق منطاد الإمارات، بحضور فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وبرئاسة الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري.
واطلع سموه على مبادرة «منطاد العرب» الذي سيحمل أعلام جميع الدول العربية، ويحلّق في جميع الدول العربية والإقليمية، منوهاً سموه بالمبادرات الطيبة التي يبديها أبناء الإمارات على الدوام من أجل تعزيز التعاون الخليجي والعربي. وخلال اللقاء، اطلع سموه على أهم تفاصيل مبادرة «منطاد العرب»، ونوه بالجهود الكبيرة التي قام بها فريق منطاد الإمارات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح. 
وأعرب الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، على ما يوليه من اهتمام دائم بدعم المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز التعاون والتواصل الخليجي والعربي، وما لقيه فريق منطاد الإمارات من دعم وتشجيع من سموه لمبادرة منطاد العرب، معرباً عن تمنياته لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

البحرين
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
حمد بن عيسى
محمد بن زايد
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