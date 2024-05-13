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علوم الدار

«برجيل القابضة» تعرض حلولها المبتكرة وقدراتها الطبية

«برجيل القابضة» تعرض حلولها المبتكرة وقدراتها الطبية
14 مايو 2024 01:02

أبوظبي (وام)

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تستعرض «برجيل القابضة»، خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للرعاية الصحية، حلولها المبتكرة وقدراتها الطبية المعقدة تحت شعار «احمِ صحتك في المدينة الأكثر أماناً في العالم». وقال البروفيسور حميد الشامسي، مؤسس ومدير خدمة طب الأورام الدوائي في مدينة برجيل الطبية «مجموعة برجيل القابضة»، إن المجموعة تستعرض من خلال جناحها أهم التطورات المهمة التي حققها قسم الأورام، ما يؤكد نهجه المتكامل في رعاية مرضى السرطان، الذي يتضمن أحدث ما في الطب الدقيق والعلاجات المستهدفة، وضمان خطط علاج شاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المرضى.

أبوظبي
الرعاية الصحية
الأورام
السرطان
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