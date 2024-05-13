«شخبوط الطبية» تستخدم التكنولوجيا الحديثة لدعم جودة الرعاية الصحية

أبوظبي (وام)

تشارك مدينة الشيخ شخبوط الطبية كراعٍ وعارض في النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» الذي انطلقت فعالياته، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويهدف المؤتمر الذي تُنظمه دائرة الصحة أبوظبي، تحت شعار «تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية»، لإعادة تعريف مستقبل الرعاية الصحية وعلوم الحياة من أجل عالم أكثر صحة.

وأكد الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، أهمية التكنولوجيا في تحقيق ما نصبو إليه في مجال الرعاية الصحية، وقال: في وجود الخبرات الكبيرة لدى «شخبوط الطبية»، استطعنا توظيف أعداد كبيرة من التكنولوجيات الحديثة سواء عن طريق أجهزة عادية أو عن طريق التقنيات الحديثة، وهو ما يعد إضافة إلى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمتعاملين. وأشار إلى أن المؤتمر يعكس التزام أبوظبي بجلب مزودي الخدمات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل عام في منصة واحدة، تسمح لهم بالتواصل وتسريع وتوظيف الابتكارات الموجودة في هذا المجال. وشاركت «شخبوط الطبية»، عبر الدكتور مروان الكعبي، في اليوم الأول من المؤتمر بعدد من الجلسات النقاشية، من أهمها حلقة نقاشية تحت عنوان «استشراف مستشفى المستقبل»، في حين شاركت الدكتورة أسماء ديب، استشاري ورئيس قسم طب الغدد الصماء لدى الأطفال والمتخصصة في التقنيات الطبية القابلة للارتداء في حلقة نقاشية بعنوان «تَتبع رحلتك نحو صحةٍ أفضل مع المستشعرات والأجهزة الذكية القابلة للارتداء»، وذلك كجزء من مساهمة المستشفى الفعالة في هذا الحدث.

ويمثل «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» منصة للحوار والتنبؤ باحتياجات الرعاية الصحية المستقبلية والتحول من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة عبر نهج استباقي ووقائي، وذلك بحضور أكثر من 5 آلاف مشارك وعدد كبير من الوفود و200 متحدث و100 عارض.