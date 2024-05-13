الثلاثاء 14 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شخبوط الطبية» تستخدم التكنولوجيا الحديثة لدعم جودة الرعاية الصحية

«شخبوط الطبية» تستخدم التكنولوجيا الحديثة لدعم جودة الرعاية الصحية
14 مايو 2024 01:02

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية
«الابتكار التكنولوجي» يطلق نماذج الذكاء الاصطناعي

تشارك مدينة الشيخ شخبوط الطبية كراعٍ وعارض في النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» الذي انطلقت فعالياته، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويهدف المؤتمر الذي تُنظمه دائرة الصحة أبوظبي، تحت شعار «تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية»، لإعادة تعريف مستقبل الرعاية الصحية وعلوم الحياة من أجل عالم أكثر صحة.
وأكد الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية،  أهمية التكنولوجيا في تحقيق ما نصبو إليه في مجال الرعاية الصحية، وقال: في وجود الخبرات الكبيرة لدى «شخبوط الطبية»، استطعنا توظيف أعداد كبيرة من التكنولوجيات الحديثة سواء عن طريق أجهزة عادية أو عن طريق التقنيات الحديثة، وهو ما يعد إضافة إلى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمتعاملين. وأشار إلى أن المؤتمر يعكس التزام أبوظبي بجلب مزودي الخدمات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل عام في منصة واحدة، تسمح لهم بالتواصل وتسريع وتوظيف الابتكارات الموجودة في هذا المجال. وشاركت «شخبوط الطبية»، عبر الدكتور مروان الكعبي، في اليوم الأول من المؤتمر بعدد من الجلسات النقاشية، من أهمها حلقة نقاشية تحت عنوان «استشراف مستشفى المستقبل»، في حين شاركت الدكتورة أسماء ديب، استشاري ورئيس قسم طب الغدد الصماء لدى الأطفال والمتخصصة في التقنيات الطبية القابلة للارتداء في حلقة نقاشية بعنوان «تَتبع رحلتك نحو صحةٍ أفضل مع المستشعرات والأجهزة الذكية القابلة للارتداء»، وذلك كجزء من مساهمة المستشفى الفعالة في هذا الحدث.
ويمثل «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» منصة للحوار والتنبؤ باحتياجات الرعاية الصحية المستقبلية والتحول من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة عبر نهج استباقي ووقائي، وذلك بحضور أكثر من 5 آلاف مشارك وعدد كبير من الوفود و200 متحدث و100 عارض.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الرعاية الصحية
التكنولوجيا
أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات الآلاف يفرّون مجدداً بعد عودة القتال في شمال غزة
14 مايو 2024
رجال إطفاء ومتطوعون في موقع مبنى سكني متضرر في بيلغورود (وكالات)
الأخبار العالمية
قصف روسي متواصل على شمال أوكرانيا وإجلاء 5 آلاف شخص
14 مايو 2024
بحرين العروبة.. ترحيب مميز بقادة الأمة
الأخبار العالمية
بحرين العروبة.. ترحيب مميز بقادة الأمة
14 مايو 2024
سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة الغربية ويحرقون سيارة
14 مايو 2024
جانب من لقاء رئيس الوزراء اليمني والمبعوث الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. التصعيد الحوثي تحد صريح للجهود الأممية
14 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©