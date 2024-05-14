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علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي

شعار شرطة أبوظبي
14 مايو 2024 08:38

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

وشددت على ضرورة عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامة الجميع وسلامة مستخدمي الطريق. وذلك في تنبيه عاجل في حساب شرطة أبوظبي على منصة إكس، صباح اليوم.

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تنبيه من شرطة أبوظبي

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الأتربة والغبار
الغبار
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