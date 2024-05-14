تنبيه من شرطة أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

وشددت على ضرورة عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامة الجميع وسلامة مستخدمي الطريق. وذلك في تنبيه عاجل في حساب شرطة أبوظبي على منصة إكس، صباح اليوم.