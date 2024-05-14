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علوم الدار

مجلس أمناء «سقيا الإمارات» يناقش أبرز المشروعات التنموية للمؤسسة

مجلس أمناء «سقيا الإمارات» يناقش أبرز المشروعات التنموية للمؤسسة
14 مايو 2024 13:26

ناقش مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» خلال اجتماعه الأول للعام الجاري برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس، التقرير السنوي لأعمال المؤسسة خلال عام 2023، وأبرز المشروعات التنموية التي نفذتها حول العالم لتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحرومة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 14.9 مليون مستفيد منذ تأسيسها عام 2015.

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وقال معالي سعيد محمد الطاير: إن «سقيا الإمارات» تعمل تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، على توفير المياه الآمنة والنظيفة للمجتمعات التي تعاني من ندرة وتلوث المياه، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً. وسلط أعضاء المجلس الضوء على أحدث مستجدات الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أميركي وتهدف إلى تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وتناول أعضاء المجلس نتائج حملة المؤسسة الرمضانية السنوية 2024، للعام العاشر على التوالي، لتوزيع عبوات المياه ضمن وجبات الإفطار والطرود الغذائية للأسر المتعففة في مختلف أنحاء الدولة، والتي أنجزتها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع شركة «ماي دبي» و16 مؤسسة خيرية محلية.

المصدر: وام
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
سقيا الإمارات
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