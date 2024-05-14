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علوم الدار

"الوطني للتأهيل" يعرف بالمهارات اللازمة لتربية الأبناء

"الوطني للتأهيل" يعرف بالمهارات اللازمة لتربية الأبناء
14 مايو 2024 13:30

نظم المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع "مجالس أبوظبي" بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة جلسة توعوية بعنوان "المهارات الوالدية" في مجلس القوع بمدينة العين، بمناسبة يوم الأسرة العالمي الذي يصادف 15 مايو من كل عام.

وتم خلال الجلسة التي حاضر فيها أحمد العلوي الاخصائي الاجتماعي في المركز التعريف بالمهارات الوالدية وأهميتها في الوقاية من السلوكيات الخطرة التي تواجه الأبناء من مختلف الأعمار موضحا أهم المهارات اللازمة لتربية الأبناء وفقاً لخصائصهم واحتياجاتهم النمائية خصوصاً في مرحلة المراهقة.

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وتولي الدولة اهتماما كبيرا بهذه المناسبة تأكيداً على الدور المحوري للأسرة كوحدة أساسية في نسيج المجتمع الواحد، ولدورها الكبير في تماسك العائلة وتطوير مهارات أفرادها والحفاظ على التربية السليمة، ولدورها الرئيسي في مسيرة التطور والنماء.
 

المصدر: وام
تربية الأبناء
المركز الوطني للتأهيل
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