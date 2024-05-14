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علوم الدار

"وزارة الصحة " تطلق "المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 " 20 مايو

"وزارة الصحة " تطلق "المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 " 20 مايو
14 مايو 2024 13:43

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها ستطلق رسمياً حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 في 20 مايو الجاري بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الصحية ومراكز الإحصاء المحلية.

يأتي الإعلان بعد إتمام الوزارة والشركاء كافة المراحل التحضيرية الفنية المتعلقة بالمسح الوطني من خلال إعداد استبيانات معتمدة من منظمة الصحة العالمية تشمل 4 لغات هي العربية والإنجليزية والهندية والأوردو إضافة إلى تأهيل وتدريب الأطباء والباحثين والمشرفين الميدانيين والمدققين والممرضين.

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وتهدف حملات المسوحات الوطنية إلى تحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان وقياس مؤشرات الأداء الصحية ودعم صانعي السياسات والخبراء الصحيين لتحديد الاحتياجات والأولويات واتخاذ إجراءات استباقية للتحديات الصحية والغذائية القائمة وتعزيز جودة الحياة للجميع وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل مع إطلاق الحملتين.

ويغطي نطاق المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 عدة فئات من المجتمع وهم البالغين ممن أتموا سن الـ 18 والنساء في سن الإنجاب والحوامل، ويستهدف المسح 20 ألف أسرة من المواطنين والمقيمين و2000 من العمال في مناطق الدولة كافة.

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الصحة والتغذية
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