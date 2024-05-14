الثلاثاء 14 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
14 مايو 2024 17:39

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليوم حول الطقس المتوقع ،أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، و تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 04:09 و الجزر الأول عند الساعة 12:32.

أخبار ذات صلة
«الهلال الأحمر» يدشن توسعة جديدة بمستشفى الشيخ زايد لرعاية النساء بإقليم السند
«سلال» تدشن أكبر مركز آلي للتعبئة والتغليف في الإمارات

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 02:45، والجزر الأول عند الساعة 08:37 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
دبي تستضيف النسخة الأولى لبطولة الألعاب المدرسية 18 مايو
الرياضة
دبي تستضيف النسخة الأولى لبطولة الألعاب المدرسية 18 مايو
اليوم 18:29
ارتفاع حصيلة الفيضانات في إندونيسيا إلى 57 قتيلاً
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة الفيضانات في إندونيسيا إلى 57 قتيلاً
اليوم 18:10
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة جمهورية شمال مقدونيا
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة جمهورية شمال مقدونيا
اليوم 18:06
جهود بداخل «أوبك بلس» لتوازن الأسواق (أرشيفية)
اقتصاد
"أوبك": الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي في قطاعاتها غير النفطية
اليوم 18:04
سعود بن صقر يستقبل وفداً من الولايات المتحدة وغرفة التجارة الأميركية في دبي
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل وفداً من الولايات المتحدة وغرفة التجارة الأميركية في دبي
اليوم 18:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©