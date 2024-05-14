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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل وفداً من الولايات المتحدة وغرفة التجارة الأميركية في دبي

سعود بن صقر يستقبل وفداً من الولايات المتحدة وغرفة التجارة الأميركية في دبي
14 مايو 2024 18:03

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، وفداً من الولايات المتحدة وغرفة التجارة الأميركية في دبي، برئاسة سامي بوسابا، رئيس مجلس الأعمال الأميركي في دبي، بحضور سعادة ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية، وسبل الارتقاء بها نحو آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين. وبحث الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين رأس الخيمة، والشركات الأميركية في العديد من المجالات الاقتصادية والتكنولوجية في ظل ما تشهده الإمارة من نمو اقتصادي متنامٍ يعزز مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار. من جانبه، عبر الوفد عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، وبالبيئة الاقتصادية والتشريعية المتقدمة في إمارة رأس الخيمة، ما انعكس بشكل واضح على نموها الاقتصادي، وعزز مكانتها الرائدة وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

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