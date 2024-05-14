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علوم الدار

سلطان الجابر يلتقي وزيرة الطاقة الأميركية في أبوظبي

سلطان الجابر يلتقي وزيرة الطاقة الأميركية في أبوظبي
14 مايو 2024 19:09

التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، اليوم، معالي جنيفر جرانهولم، وزيرة الطاقة الأميركية، وذلك في المقر الرئيس لأدنوك في أبوظبي.

ودار نقاش حول فرص تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مجال الطاقة من خلال "الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية للاستثمار في الطاقة النظيفة".

 

وخلال اللقاء، أكد معالي الدكتور سلطان الجابر حرص القيادة الرشيدة على مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، وأشار إلى متانة وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية طويلة الأمد بين الإمارات والولايات المتحدة، وناقش مع معالي جرانهولم الإمكانات النوعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وضرورة تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

 

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وقامت معالي جنيفر جرانهولم بجولة في مركز التحكم الرقمي "بانوراما" التابع لأدنوك، حيث استمعت لشرح حول جهود الشركة لدمج حلول الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً لقطاع الطاقة ونشرها في كافة جوانب أعمالها بدءاً من غرف العمليات والتحكم، وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تساهم في تعزيز معايير السلامة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق قيمة إضافية كبيرة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطان الجابر
أميركا
الإمارات
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