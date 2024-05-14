الثلاثاء 14 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يعلن عن إطلاق استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033

حمدان بن محمد يعلن عن إطلاق استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033
14 مايو 2024 19:41

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. نطلق استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.. بأكثر من 200 مشروع ومبادرة.. وبهدف واحد.. أن تكون دبي أفضل مكان للعيش في العالم.. تهدف استراتيجية جودة الحياة لتطوير المدينة لتكون أغلب مرافقها على بعد 20 دقيقة من سكانها.. وتتضمن تنظيم 1000 فعالية سنوية تتنوع بين الرياضية والمجتمعية والثقافية والفنية والترفيهية.. كما تتضمن الاستراتيجية تطوير أكثر من 200 حديقة وزيادة أطوال مسارات الدراجات الهوائية في الشواطئ بنسبة 300%.. إضافة إلى زيادة أطوال شواطئ السباحة الليلية بنسبة 60% واعتماد شواطئ جديدة مخصصة للنساء وخطط شاملة لتطوير براري وأرياف دبي.. عبر هذه الاستراتيجية سنركز على تحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة.. صديقة للبيئة.. صديقة للعائلة.. وسيتابع مكتب متخصص بتطوير جودة الحياة في دبي كافة هذه المشاريع مع أكثر من 19 جهة حكومية وعشرات الجهات الخاصة.. وقادم الحياة دائما أجمل في دبي».

 

 

أخبار ذات صلة
صقر غباش يزور متحف الفن الإماراتي بدبي
«دبي الخيرية»: مليونا مستفيد من حملة «يدوم الخير» الرمضانية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دبي
آخر الأخبار
«السعديات أبوظبي» وجهة شاطئية رائدة في الشرق الأوسط للعام الـ13
علوم الدار
«السعديات أبوظبي» وجهة شاطئية رائدة في الشرق الأوسط للعام الـ13
اليوم 20:34
نصف سعة في ملعب رادس لمباراة الترجي والأهلي
الرياضة
نصف سعة في ملعب رادس لمباراة الترجي والأهلي
اليوم 20:29
بني ياس والبطائح يتعادلان بـ«غزارة تهديفية»
الرياضة
بني ياس والبطائح يتعادلان بـ«غزارة تهديفية»
اليوم 20:26
الشارقة وحتا.. «سلبية» و«هبوط»!
الرياضة
الشارقة وحتا.. «سلبية» و«هبوط»!
اليوم 20:24
زيلينسكي يزور مدريد الجمعة المقبل
الأخبار العالمية
زيلينسكي يزور مدريد الجمعة المقبل
اليوم 20:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©