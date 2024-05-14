حمدان بن محمد يعلن عن إطلاق استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. نطلق استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.. بأكثر من 200 مشروع ومبادرة.. وبهدف واحد.. أن تكون دبي أفضل مكان للعيش في العالم.. تهدف استراتيجية جودة الحياة لتطوير المدينة لتكون أغلب مرافقها على بعد 20 دقيقة من سكانها.. وتتضمن تنظيم 1000 فعالية سنوية تتنوع بين الرياضية والمجتمعية والثقافية والفنية والترفيهية.. كما تتضمن الاستراتيجية تطوير أكثر من 200 حديقة وزيادة أطوال مسارات الدراجات الهوائية في الشواطئ بنسبة 300%.. إضافة إلى زيادة أطوال شواطئ السباحة الليلية بنسبة 60% واعتماد شواطئ جديدة مخصصة للنساء وخطط شاملة لتطوير براري وأرياف دبي.. عبر هذه الاستراتيجية سنركز على تحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة.. صديقة للبيئة.. صديقة للعائلة.. وسيتابع مكتب متخصص بتطوير جودة الحياة في دبي كافة هذه المشاريع مع أكثر من 19 جهة حكومية وعشرات الجهات الخاصة.. وقادم الحياة دائما أجمل في دبي».