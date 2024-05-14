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علوم الدار

«السعديات أبوظبي» وجهة شاطئية رائدة في الشرق الأوسط للعام الـ13

«السعديات أبوظبي» وجهة شاطئية رائدة في الشرق الأوسط للعام الـ13
14 مايو 2024 20:34

حصلت جزيرة السعديات أبوظبي على لقب «الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط» للسنة الـ 13 على التوالي، من قبل جوائز السفر العالمية، ما يؤكد مكانة الجزيرة الرائدة كأفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط.
وتكرّس جزيرة السعديات أبوظبي جهودها للحفاظ على بيئتها الطبيعية وحماية الحياة البرية والبحرية فيها، وتواصل العمل لتعزيز جاذبيتها وجهة متناغمة ومستدامة وموطن لمنظومة بيئية متنوعة من الأحياء البحرية والبرية المحمية.
وتجمع جزيرة السعديات الثقافة والفنون من أنحاء العالم كافة، حيث تضم متحف اللوفر الذي يتميّز بتصميمه المعماري العصري ويضم مجموعة واسعة من الأعمال الفنية، كذلك تقع منارة السعديات وسط المنطقة الثقافية في الجزيرة.

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المصدر: وام
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