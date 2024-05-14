الثلاثاء 14 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يهنئ هاتفياً أحمد عبدالله الأحمد الصباح بتعيينه رئيساً للوزراء بالكويت

منصور بن زايد يهنئ هاتفياً أحمد عبدالله الأحمد الصباح بتعيينه رئيساً للوزراء بالكويت
14 مايو 2024 20:58

أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع معالي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في دولة الكويت الشقيقة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة لخدمة الكويت وشعبها.
وأعرب سموه عن تمنياته للكويت الشقيقة وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. 
من جانبه، عبر معالي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح عن شكره لسموه وتقديره لما أبداه من مشاعر طيبة عكست عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات مزيداً من التطور والازدهار.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل عدداً من المشاركين في «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»
سلطان الجابر يلتقي وزيرة الطاقة الأميركية في أبوظبي
المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
الكويت
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل عدداً من المشاركين في «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل عدداً من المشاركين في «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»
اليوم 22:27
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية جودة الحياة في دبي حتى 2033
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية جودة الحياة في دبي حتى 2033
اليوم 22:16
شاهد بالصور.. التصميم الجديد لكأس رئيس الدولة
الرياضة
شاهد بالصور.. التصميم الجديد لكأس رئيس الدولة
اليوم 22:13
«الشارقة للتراث» يعرض 800 من إصداراته بـ«الرباط للكتاب»
الترفيه
«الشارقة للتراث» يعرض 800 من إصداراته بـ«الرباط للكتاب»
اليوم 21:57
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن
علوم الدار
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن
اليوم 21:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©