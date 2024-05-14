شراكة بين «دائرة الصحة» و«جلاكسو سميث كلاين»

أبوظبي (وام)

وقّعت دائرة الصحة في أبوظبي اتفاقية مع شركة «جلاكسو سميث كلاين»، تهدف إلى إنشاء مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي يستند إلى تعزيز الابتكار والقدرات وخدمات الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض في الإمارة.

حضر توقيع الاتفاقية معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة في أبوظبي وإدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية لدى الدولة، والسير جوناثان سيموندز رئيس مجلس إدارة «جلاكسو سميث كلاين»، ووقعتها الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل الدائرة، وبويد تشونغفايسال نائب الرئيس والمدير العام لشركة «جلاكسو سميث كلاين - الخليج».

ويستند التعاون إلى عدة ركائز وهي إنشاء مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي، والعمل معاً لتعزيز التأثير الاستراتيجي الاقتصادي والصحي إلى أقصى قدر ممكن لهذا المركز الإقليمي، والتعاون لضمان إنشاء وتشغيل المركز بنجاح واستكشاف الفرص لتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات.

وقالت الغيثي: «بفضل مجتمعها المترابط والتنوع السكاني والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للرعاية الصحية أصبحت أبوظبي اليوم قادرة على المساهمة بشكل فعّال في جعل الوصول إلى الرعاية الصحية المبتكرة عالية الجودة هدفاً يمكن تحقيقه للجميع». وقال بويد تشونغفايسال: «تلتزم جلاكسو سميث كلاين بتطوير اللقاحات والأدوية التحويلية، ومن خلال التركيز على تحفيز الابتكار نهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على حياة الملايين في جميع أنحاء دول الخليج من خلال شراكات استراتيجية، وعبر إنشاء هذا المركز الإقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي سنكون قادرين على تلبية الطلب المتزايد على لقاحات شركتنا في المنطقة ودول الشرق الأدنى وجنوب آسيا وتعزيز معايير الرعاية الصحية والتصدي لتحديات الصحة العامة».