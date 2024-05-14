سلطان بن طحنون: «أسبوع أبوظبي للرعاية الصحية» فرصة لأبطال خط الدفاع الأول لتطوير خبراتهم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مكتب «فخر الوطن» أهمية انعقاد «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» الذي انطلق أول أمس الاثنين، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأشاد بجهود دائرة الصحة في أبوظبي في تنظيم فعاليات النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية تحت شعار «تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية».

وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»: إن أبطال خط الدفاع الأول سوف يكتسبون المزيد من الخبرات المهنية والمعرفية، من خلال تفاعلهم مع آلاف المشاركين في هذا المؤتمر العالمي المهم لمواصلة النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة. وأكد معاليه أن «فخر الوطن يحرص على تسريع مستقبل الرعاية الصحية والمُساهمة في رفاهية المجتمع وصحته، وإبراز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الابتكار في الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على جهودها المتواصلة في دعم العاملين في خط الدفاع الأول».