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علوم الدار

العالم يستشرف مستقبله الصحي انطلاقاً من أبوظبي

زخم كبير وإقبال واسع على المشاركة في الفعاليات (تصوير: وليد أبو حمزة)
15 مايو 2024 00:59

هدى الطنيجي (أبوظبي)

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شهدت فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية مشاركة متميزة من قبل الجهات والمؤسسات المقدمة لتقنيات وأنظمة الرعاية الصحية القادمة من مختلف دول العالم لاستعراض ابتكاراتها ضمن أروقة المعرض، حيث استقطبت أجنحتها أعداداً متزايدة من زوار الحدث المهم الذي استمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، وكشف فيه عن كثيرٍ من التقنيات المخصصة وأغلبها في تقديم الفحوص الفورية، وتشخيص الحالات المرضية، وتقديم ملخص عن أهم العلاجات والأدوية المناسبة لكل حالة في ثوانٍ قليلة.

الطبيب الذكي
قالت جينغ وانغ من شركة «In Shine» القادمة من الصين للمشاركة، ضمن أسبوع أبوظبي للرعاية الصحية: نحن سعداء بالمشاركة ضمن هذا الحدث المهم المقام في دولة الإمارات، من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، وتكمن مشاركتنا في عرض جهاز طبيب العائلة الذكي من الصين «الذي يقدم نصائح طبية وعلاجية تتضمن بداية إدخال البيانات المختلفة للمريض، ومن ثم استخدام الأجهزة المصغرة التي يحويها الجهاز الأم لبدء عملية التشخيص المناسبة منها المتعلقة بمرض السكري وضغط الدم والقلب وقياس درجة الحرارة وغيرها».
وذكرت أن هذه التقنية الحديثة والمتطورة تعمل بعد تقديم البيانات الصحية للمريض على طباعة تقرير خاص بالحالة المرضية، وتقديم الأدوية المناسبة للحالة، وتوفر خدمات التواصل المباشر مع الأطباء التابعين للشركة للتحدث والتحاور معهم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لتقديم المشورة الطبية ومتابعة الحالة وغيرها من الخدمات.

قراءة الجسد
قالت هايلو لي من شركة «CARNA CORPRATION» القادمة من كوريا: إن مشاركتنا ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي تهدف لعرض أحدث الأجهزة المقدمة من قبل الشركة في مجال قراءة الجسد، حيث يعمل الجهاز المتطور المقدم ضمن جناحنا في المعرض على قراءة تعابير الجسد من الرأس حتى القدم والعمل على الكشف المباشر بعد إدخال البيانات المطلوبة للشخص عن الأمراض المصاب بها سواء أمراض القلب والرئة والكلى وغيرها، التي يمكن استخدامها والاستعانة بها في المستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المنشآت لتقديم نظرة مبدئية عن الحالة الصحية للأشخاص.
وذكرت أن المشاركة ضمن هذا الحدث العالمي المقام في دولة الإمارات شهدت إقبالاً كبيراً من كبريات الشركات المحلية والعالمية، وهي فرصة كبيرة لنا لعرض أهم الأجهزة في مجال الرعاية الصحية، والتعرف على مختلف الجهات ومساهماتها ومشاريعها الصحية التي تخدم المجتمع والمرضى.

بحوث متكاملة
قالت ديالا أتاسي، المدير التنفيذي للبرامج العالمية من مستشفى جامعة شيكاغو، القادمة من الولايات المتحدة الأميركية: نشكر دائرة الصحة في أبوظبي على تنظيم أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية الناجح، الذي يشهد مشاركة واسعة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية من مختلف دول العالم، ونحن نحظى بعلاقات قوية معهم مع الحرص على متانة العلاقات من ناحية العناية بالمرضى وإعداد البحوث المتكاملة الطبية ومشاركتها، والعمل في مجال دعم المبتكرين في مجال الرعاية الصحية القائمة بين أبوظبي والولايات المتحدة.

أحدث الابتكارات
قال أيهم سويد، المدير التجاري في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا لشركة «Dedalus» إحدى الشركات الإيطالية: تحظى أبوظبي بشهرة واسعة في مجال تنظيم المبادرات والفعاليات المعنية بالرفع من مستوى القطاع الصحي، وهي مشاريع بارزة ليس فقط على مستوى المنطقة، بل حول العالم، وهناك استثمارات كبيرة في مجال الصحة، وتحسين البيئة الصحية للمواطنين والمرضى، وأخرى في مجال العلاج والوقاية، ونحن كشركة إيطالية تعمل منذ أكثر من 30 عاماً في مجال البرمجيات الطبية نهدف لتقديم رعاية صحية أفضل للمرضى عبر البرمجيات وإدارة المستشفيات والمختبرات والأشعة وغيرها. وقال عمر عز الدين من شركة «Takeda» اليابانية: نشارك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي في مجال الأدوية المقدمة في العديد من الحالات المرضية الوراثية والمناعية، وأخرى لأمراض السرطان وغيرها، ونحن سعداء بالمشاركة ضمن هذا الحدث الذي يسلط الضوء على أحدث الابتكارات والمشاريع في مجال الرعاية الصحية.

الرعاية الصحية
الإمارات
أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية
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