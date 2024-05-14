«الوطني للتأهيل» ينظم جلسة «المهارات الوالدية»

العين (وام)

نظم المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع «مجالس أبوظبي» بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة توعوية بعنوان «المهارات الوالدية» في مجلس القوع بمدينة العين، بمناسبة يوم الأسرة العالمي الذي يصادف الـ15 من مايو من كل عام.

وتم خلال الجلسة التي حاضر فيها أحمد العلوي، الاختصاصي الاجتماعي في المركز، التعريف بالمهارات الوالدية وأهميتها في الوقاية من السلوكيات الخطرة التي تواجه الأبناء من مختلف الأعمار، موضحاً أهم المهارات اللازمة لتربية الأبناء وفقاً لخصائصهم واحتياجاتهم النمائية، وخصوصاً في مرحلة المراهقة.