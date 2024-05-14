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علوم الدار

«الوطني للتأهيل» ينظم جلسة «المهارات الوالدية»

«الوطني للتأهيل» ينظم جلسة «المهارات الوالدية»
15 مايو 2024 00:55

العين (وام)

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نظم المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع «مجالس أبوظبي» بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة توعوية بعنوان «المهارات الوالدية» في مجلس القوع بمدينة العين، بمناسبة يوم الأسرة العالمي الذي يصادف الـ15 من مايو من كل عام.
وتم خلال الجلسة التي حاضر فيها أحمد العلوي، الاختصاصي الاجتماعي في المركز، التعريف بالمهارات الوالدية وأهميتها في الوقاية من السلوكيات الخطرة التي تواجه الأبناء من مختلف الأعمار، موضحاً أهم المهارات اللازمة لتربية الأبناء وفقاً لخصائصهم واحتياجاتهم النمائية، وخصوصاً في مرحلة المراهقة.

الإمارات
المركز الوطني للتأهيل
مجالس أبوظبي
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