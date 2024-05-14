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علوم الدار

فرص مبتكرة لـ«أكاديمية أنور قرقاش» في معرض عجمان للتعليم والتدريب

فرص مبتكرة لـ«أكاديمية أنور قرقاش» في معرض عجمان للتعليم والتدريب
15 مايو 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب. 
وتستعرض الأكاديمية خلال المعرض برامجها المتميزة من خلال مشاركة فرق عملها المتخصصة بقسم التدريب التنفيذي، وقسم البحوث والتحليل، والقسم الأكاديمي. 
وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «سعداء بمشاركتنا في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب هذا العام، والتي تأتي في إطار التزامنا بتوفير فرص تعليمية فريدة للطلبة في دولة الإمارات لخدمة وطنهم. وستقدم الأكاديمية من خلال منصتها في المعرض شرحاً مفصلاً من قبل ممثلين من قسم التدريب التنفيذي وقسم البحوث والتحليل والقسم الأكاديمي حول برامجها المختلفة والبيئة التعليمية المبتكرة التي توفرها، والتي تضمن للطلبة تعزيز معارفهم ومهاراتهم بشكل مستمر وتتيح لهم فرصاً لخوض تجارب واقعية في عالم الدبلوماسية».
وأضاف: «نستعرض في هذا الحدث، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، مشاريعنا البحثية والدورات التي تقدمها إدارة التدريب التنفيذي، وأبرز برامجنا الأكاديمية ومتطلبات التسجيل فيها. كما نقدم عرضاً حول المناهج الأكاديمية والأساليب المبتكرة التي نتبناها بهدف تعزيز المهارات القيادية والدبلوماسية للطلبة، وتعزيز قدراتهم البحثية والتحليلية، بما يسهم في إعدادهم وتأهيلهم ليشغلوا مناصب رفيعة في مختلف مجالات العلاقات الدولية».

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب
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