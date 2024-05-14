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علوم الدار

أكثر من 50 جامعة ومؤسسة في «عجمان للتعليم»

راشد بن حميد النعيمي يشهد افتتاح معرض «عجمان للتعليم» (من المصدر)
15 مايو 2024 00:55

سعيد أحمد (عجمان) 

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افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أمس، النسخة الـ11 من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2024، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان، بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة محلية وخليجية ودولية تشمل أكثر من 50 جامعة ومؤسسة تعليمية.
ويعتبر المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام بمركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان، منصة حاضنة للمؤسسات التعليمية العليا والجامعات من أنحاء العالم كافة الراغبة في لقاء الطلبة من مختلف الإمارات للتعريف ببرامجها واختصاصاتها، وكذلك التسهيلات المقدمة إلى الطلبة خلال التسجيل والالتحاق بهذه المؤسسات، سواء لإكمال دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا، والتعرف إلى آخر التطورات وأفضل الممارسات والأدوات التعليمية الحديثة، إضافة إلى فتح قنوات التعاون، وتبادل الخبرات بين الجامعات المحلية والعربية والأجنبية.
وثمَّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سموهما المتواصل للتعليم ومؤسساته، وإيمانهما المطلق بالدور الكبير الذي يقوم به العلماء والمبدعون والمتميزون في شتى المجالات.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعلت الاستثمار في الكادر البشري المواطن هو الغاية الأسمى والسبيل المؤدي للتنمية الشاملة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً واستدامة، وهو ما عزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات التي عرفت بنهضتها التنموية والتعليمية.

معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب
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