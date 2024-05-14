تسهيلات ووظائف ومنصة للتدريب الافتراضي بجناح شرطة أبوظبي في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في فعاليات الدورة السابعة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2024.

وزار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، جناح شرطة أبوظبي خلال الافتتاح، بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، واطلعا على التسهيلات والوظائف التي تقدمها إدارة الاختيار والتعيين بشرطة أبوظبي لمجندي الخدمة الوطنية، إلى جانب زيارة منصة التدريب الافتراضي، والاطلاع على أهداف الروبوت الآلي والدوريات الأمنية ودورية السعادة.

وأوضح العميد عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، أن المشاركة تأتي ضمن الحرص على توفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية ممن أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية، والاستفادة من الكادر البشري المواطن وتأهيله وإيجاد فرص العمل التي تلائمه.

وأضاف أن توظيف مجندي الخدمة الوطنية يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي وفق المعايير الشرطية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، والسعي للاستفادة من تلك الكفاءات الوطنية، والتي تتمتع بروح عالية من المسؤولية والانضباط والمهارات والقيم التي غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.

وأكد المقدم خلفان سعيد الظاهري، مدير إدارة الاختيار والتعيين بالإنابة، أن منصة شرطة أبوظبي بالمعرض تستقطب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمني في شرطة أبوظبي والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

واستقطب جناح شرطة أبوظبي في المعرض عدداً كبيراً من الراغبين في الانتساب للعمل الشرطي، ويضم الجناح مشاركة كل من إدارة الاختيار والتعيين ومسرح الجريمة، ومديرية المرور والدوريات الأمنية.