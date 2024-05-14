«واجب التطوعية» تنتخب مجلس إدارتها بالتزكية

أبوظبي (الاتحاد)

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية واجب التطوعية، مجلس إدارتها الجديد بالتزكية، برئاسة معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وذلك للأعوام الثلاثة المقبلة (2024 - 2027). وضمّ المجلس، الذي عُقد بأبوظبي، مساء الاثنين، كلاً من: الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، منصور إسحاق سليمان، مريم محمد الأحمدي، ناصر عبدالله الساعدي، ومريم حمد عبيد الشامسي. وثمّن معالي الشيخ خليفة بن محمد، جهود المجلس السابق الذي أفاد المجتمع التطوعي، مهنئاً أعضاء المجلس الجديد، ومشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة تنمية المجتمع على صعيد تنمية مؤسسات النفع العام، وتحفيز المشاريع التطوعية. وأكد أن المرحلة المقبلة للجمعية ستشهد نقلة استثنائية وبرامج نوعية في إثراء العمل التطوعي الفاعل، متمنياً لأعضاء المجلس الجديد، التألّق في خدمة الوطن والإنسانية عبر المجال التطوعي. وشهد الاجتماع الذي جرى تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع، التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله العام الماضي، وكذلك على تقرير مدقق الحسابات الخارجي، وإعادة تعيين مدقق حسابات للعام الجديد.