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علوم الدار

رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن

رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن
14 مايو 2024 21:56

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم - في مجلس قصر البحر في أبوظبي - أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
 وتبادل سموهما ــ في بداية اللقاء ــ التحية مع ضيوف المجلس والأحاديث الأخوية الودية.

 وبحث سموهما عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن وجهود تعزيز رؤية الدولة ومسيرتها التنموية التي تقوم على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الشاملة لمواصلة تقدمها وتحقيق تطلعات شعبها نحو مجتمع أكثر ازدهاراً. 

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حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

 

المصدر: وام
محمد بن راشد
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