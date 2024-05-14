الثلاثاء 14 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل عدداً من المشاركين في «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»

رئيس الدولة يستقبل عدداً من المشاركين في «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»
14 مايو 2024 22:27

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم - في قصر البحر في أبوظبي ـ عدداً من وزراء الصحة والمسؤولين المشاركين في النسخة الأولى من فعاليات «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية».
ورحب سموه خلال اللقاء بضيوف الدولة يرافقهم معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي.. متمنياً لهم التوفيق في مشاركاتهم في فعاليات هذا الحدث العالمي للخروج بنتائج تشكل قاعدة لوضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الصحة العالمي.

وأكد سموه أهمية مثل هذه الملتقيات في تبادل الأفكار والرؤى بشأن أحدث التوجهات والمبادرات التكنولوجية المرتبطة بتطوير منظومة الرعاية الصحية في العالم إلى جانب إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي يواجهها قطاع الصحة.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة: إن دولة الإمارات حريصة على دعم جميع الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز النظم الصحية العالمية وتشجيع الاستثمار في مجال تطوير الرعاية الصحية لما فيه خير البشرية. 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن
منصور بن زايد يهنئ هاتفياً أحمد عبدالله الأحمد الصباح بتعيينه رئيساً للوزراء بالكويت

من جانبهم أعرب وزراء الصحة والمسؤولون المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات والقائمين على تنظيم أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية الذي يمثل منصة للحوار وتبادل الآراء بشأن متطلبات الرعاية الصحية المستقبلية وسبل الانتقال من مرحلة الرعاية إلى العناية بالصحة عبر نهج استباقي وقائي.

 

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل عدداً من المشاركين في «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل عدداً من المشاركين في «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»
اليوم 22:27
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية جودة الحياة في دبي حتى 2033
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية جودة الحياة في دبي حتى 2033
اليوم 22:16
شاهد بالصور.. التصميم الجديد لكأس رئيس الدولة
الرياضة
شاهد بالصور.. التصميم الجديد لكأس رئيس الدولة
اليوم 22:13
«الشارقة للتراث» يعرض 800 من إصداراته بـ«الرباط للكتاب»
الترفيه
«الشارقة للتراث» يعرض 800 من إصداراته بـ«الرباط للكتاب»
اليوم 21:57
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن
علوم الدار
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن
اليوم 21:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©