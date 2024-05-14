محمد الشرقي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور العمل البيئي في دعم الخطة الاستراتيجية لإمارة الفجيرة وحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وفق برامج تلتزم أعلى معايير الجودة. واطلع سموه، في مكتبه بالديوان الأميري خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، على تقارير عمل الهيئة وخططها الحالية والمستقبلية إلى جانب عدد من المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها بمجال تعزيز الاستدامة البيئية والتنوع البيولوجي والتغير المناخي.

وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة في مجال البيئة والحفاظ عليها، انطلاقاً من دورها المحوري في التحول التنموي المستدام، ودعم جهودها في قطاع العمل المناخي والبيئي على مستوى العالم.

وعبر أعضاء مجلس إدارة الهيئة عن شكرهم لسمو ولي عهد الفجيرة لدعمه المتواصل للهيئة، مؤكدين مواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات الإمارة وأهدافها في العمل البيئي. حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.