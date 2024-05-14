انطلاق قمة التعلم والتطوير في أبوظبي

مريم بوخطامين (أبوظبي)

انطلقت منذ بداية الأسبوع الجاري فعاليات قمة التعلم والتطوير في أبوظبي، بحضور أكثر من 700 متخصص في مجال التطوير والتعليم، والتي تمثل منصة دولية لتنمية المواهب ومحترفي التعلم والتطوير، ما يوفر فرصاً لتبادل المعرفة، والتواصل، والنمو المهني.

وأجمع المشاركون وزوار الفعالية على أن قمة «التعلم والتطوير» تعزز ركائز المعرفة والخبرات، وأفضل الممارسات من قادة الصناعة على مستوى العالم خاصة أنها تضم ورشاً ودورات تأهيلية تعنى بدراسة الحالة العملية المحيطة بمفاهيم القيادة والتدريب والتوجيه، والاستعداد للمستقبل، وتقنيات التعلم، والمهارات، والتطوير الوظيفي، وتحليلات التعلم والاستراتيجية والذكاء الاصطناعي والبيئة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وغيرها من الشراكات المؤسسية والمجتمعية.

وبين الدكتور هاشم مزيود، اختصاصي تدريب وتطوير موارد بشرية في وزارة التربية والتعليم، أن الفعالية تعتبر استشرافاً لمستقبل التدريب، الذي يضم كماً هائلاً من المعلومات، ومع هذا نستكشف شكل التدريب في المستقبل، وكيف سنعد المعلمين لهذا التغير الهائل؟ وما الأدوات التي يحتاج إليها كل معلم داخل الغرفة الصفية حتى يواكب الذكاء الاصطناعي، وكيف يواكب حاجات الطلبة على المدى البعيد؟ مؤكداً أن هذا الحدث يجمع عقولاً مختلفة في قطاعات عدة، وتسبق دولة الإمارات العالم دائماً، بخطوات كبيرة في مجال العلم والمعرفة، فقد أعدت وهيأت كل سبل التعلم أمام الطلبة، وأيضاً عملت على إعداد المعلمين، ووفرت جميع الأدوات التطويرية والتدريبية في مجال التدريب، وخاصة في ما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس سواء المدارس الحكومية أو الخاصة التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، وعملت على تمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي، وأدخلتها بشكل جدي في مشاريع الطلبة، كما وظفت برامج البرمجيات لرفع أداء الطلبة في الغرف الصفية.

وقال أنور سالم جفيلي، موظف في الموارد البشرية قسم التدريب في إحدى شركات البترول في سلطنة عُمان، إن الحدث يعتبر من الأحداث النوعية المهمة في مجال التدريب، ويتم من خلاله التعرف على أحدث الطرق للتعامل مع الموظفين في الشركات وكيفية تدريبهم وتأهيلهم، لتطوير المواهب لديهم ورفع مستوى الكفاءة، منوهاً بأنها فرصة لتبادل الخبرات مع الشركات العربية والأجنبية المتخصصة في مجال تدريب في المواد البشرية، وأخذ خبراتها ومطابقتها مع توجهات كل شركة، وخاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذه الخبرات تسهم في تطوير مهارات الموظف وتطوير المواهب.

وقال حمد الشامسي، مدرب في أحد مراكز التدريب والتأهيل، إن الفعالية تدعم وتحقق رؤية الإمارات نحو كسب اقتصاد معرفي مستدام، وخاصة أن محاور القمة تتمركز على استراتيجية أهمية الاستثمار في برامج التعلم والتطوير، ضمن مشهد الأعمال الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالجة متطلبات السوق، والتقدم التكنولوجي، وتعزيز الابتكار، خصوصاً أن الحدث يضم أكثر من 30 جلسة تعليمية تفاعلية حول التعلم والتطوير وإدارة المواهب وتقنية التعلم والتطوير تحت إشراف متخصصين ومدربين عالميين وإقليميين يسعون نحو تقديم برامج ودورات تنموية تتعلق بالتحول الرقمي والتعلم والتطوير وإدارة القوى العاملة.