مؤتمر الابتكار للغذاء يستشرف بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة

دبي (الاتحاد)

ناقش مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 في يومه الثاني، دور التكنولوجيا المتقدمة في تحول نظم الغذاء، وطرق تصميم وإدارة نماذج تعاون فعالة تعزز تبني الابتكار في منظومة الغذاء.

وتضمن اليوم الثاني من المؤتمر، الذي يختتم غداً، وتنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة 150 من الخبراء العالميين في دبي، جلستين هما: «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»، و«الابتكار الهادف والموجه من أجل مستقبل إيجابي في قطاع الغذاء».

وأكد بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، أهمية مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 في ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات والتجارب من أجل وضع حلول مبتكرة تساهم في ابتكار نظم غذائية والتي تمر حالياً بتحديات كثيرة نتيجة تفاقم الصراعات حول العالم وتغير المناخ وارتفاع التكاليف التي لا تزال تعطل سلاسل التوريد والأسواق وسبل العيش.

وقال: تعتبر التكنولوجيا والابتكارات من أهم عوامل التمكين ومحفزاً قوياً لتطوير نظم غذائية شاملة ومستدامة، حيث تتطلب عملية إعادة تصور مستقبل النظم الغذائية، حلولاً مبتكرة وتعاوناً غير مسبوق، فمستقبل الغذاء ليس مجرد مسألة تتعلق بالمعيشة، بل هو محور يدور حول صحة الإنسان، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية.

من جانبه، ألقى الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الكلمة الرئيسية في جلسة «الابتكار الهادف والموجه من أجل مستقبل إيجابي في قطاع الغذاء» التي أدارتها تانيا ستراوس، رئيس قسم الغذاء والماء في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، أن مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير حلول رائدة لمختلف التحديات التي تواجهها المجتمعات، وعلى رأسها توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، وبما يتوافق مع التوجهات العالمية لصون الموارد ومواجهة تداعيات التغير المناخي.

ويستهدف مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، تسريع جهود مشاركة المعارف والخبرات وبناء القدرات عبر المبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي، واستعراض نماذج أنظمة الابتكار الوطنية ومناقشتها بشكل متعمق، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في عالم الغذاء على مستوى العالم.