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خديم الدرعي: «الظاهرة» توظف تكنولوجيا تقوم على مفاهيم مبتكرة

خديم الدرعي: «الظاهرة» توظف تكنولوجيا تقوم على مفاهيم مبتكرة
15 مايو 2024 00:54

دبي (الاتحاد)

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أكد خديم عبدالله الدرعي، عضو مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة الظاهرة القابضة، حرص الشركة على توظيف تكنولوجيات متطورة تقوم على مفاهيم مبتكرة ومعارف متقدمة من أجل التوسع عالمياً في الاستثمار في قطاع الأغذية ذات القيمة والجودة العالية، وبما يساهم في استدامة قطاع الغذاء في دولة الإمارات، وذلك في إطار مساعي الشركة لأن تكون شريكاً عالمياً موثوقاً ومورداً مستداماً للمنتجات الزراعية والغذائية يضمن كفاية الإمداد والجودة العالية لعمليات الزراعة والإنتاج والتوزيع والدعم اللوجستي وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وتعتبر شركة الظاهرة واحدة من أبرز الشركات الوطنية العاملة في المجال الزراعي، وأحد شركاء مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، الذي تأسس بالتعاون بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، لطرح حلول وإطلاق مبادرات تُحسن إنتاج الغذاء، وتضمن استدامة وتكامل سلاسل التوريد وتكافح الجوع عالمياً.
وقال على هامش مشاركته في مؤتمر الابتكار للغذاء 2024: تأتي مشاركتنا في المؤتمر من منطلق إيماننا في شركة الظاهرة بأهمية الابتكار في مجال عملنا، لذلك نحرص على مواصلة الاستثمار في تقنيات جديدة تعمل على تعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، حيث نرى أنّ الابتكار هو مفتاح لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا، مثل تغير المناخ ونقص الموارد الطبيعية.
وأضاف: تشهد الصناعات الغذائية تحولات متسارعة، وهو ما يتطلب منا ابتكار حلول مستدامة متطورة لمواجهتها، وهو ما توفره لنا التكنولوجيا، التي ستساعدنا على تحقيق قفزات نوعية في هذه الصناعة.

الظاهرة
الإمارات
الأمن الغذائي
الابتكار
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