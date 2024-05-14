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سيف بن زايد يهنئ فهد يوسف الصباح بإعادة تعيينه نائباً أول لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع والداخلية بالكويت

سيف بن زايد يهنئ فهد يوسف الصباح بإعادة تعيينه نائباً أول لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع والداخلية بالكويت
14 مايو 2024 23:27

هنّأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمناسبة إعادة تعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

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وتمنى سموه لمعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة النماء والازدهار التي تشهدها دولة الكويت، مشيداً بمستوى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وعبر عن التطلع لتطوير آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات خاصة المجالات الشرطية والأمنية، بما يحقق طموحات وآمال قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين في تعزيز أمن المجتمعات ودعم الاستقرار في المنطقة.

المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
الكويت
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