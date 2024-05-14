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علوم الدار

«روبوت» يهنئ الفائزين بـ«خليفة التربوية»

«روبوت» يهنئ الفائزين بـ«خليفة التربوية»
15 مايو 2024 00:55

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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استقبل روبوت زوار وضيوف فعاليات حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة التربوية في دورتها السابعة عشرة 2024 الذي أقيم أمس، وصافح ضيوف الأمانة العامة للجائزة، كما قدم التهنئة للفائزين البالغ عددهم 41 فائزاً وفائزة من داخل الدولة، وعلى مستوى الوطن العربي والعالم، إضافة إلى فوز 3 أسر إماراتية بجائزة الأسرة الإماراتية المتميزة في الدورة الحالية، وجذب الروبوت انتباه المشاركين من الدول العربية، ومن مختلف أنحاء العالم، مقدماً لهم المعلومات كافة عن الجائزة وبرنامج الحفل، مؤكداً تميز الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي.

جائزة خليفة التربوية
روبوت
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
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