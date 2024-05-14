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«صُنع في أبوظبي».. أول دواء بالذكاء الاصطناعي

«صُنع في أبوظبي».. أول دواء بالذكاء الاصطناعي
15 مايو 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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من مقرّها في «مدينة مصدر» بأبوظبي نجحت شركة «إنسيليكو ميديسين»، المتخصّصة في مجال التكنولوجيا الحيوية، في إدارة عملية تصنيع الدواء الأول في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، والذي بات اليوم في مرحلة التجارب السريرية المتقدّمة. وبالرغم من أنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي لعبت دوراً بارزاً في تصنيع العديد من المستحضرات الصيدلانية، يُعدّ الدواء الجديد الذي سيسهم في علاج مرض التليّف الرئوي المميت مجهول الأسباب، الأول على الإطلاق الذي يجري تصنيعه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدءاً من المناطق التي يستهدفها العلاج وصولاً إلى تركيبته الطبية الفريدة. وعمل فريق «إنسيليكو ميديسين» القائم في مدينة مصدر، أمس، على إجراء المزيد من الأبحاث لتطوير منصّة الشركة القائمة على الذكاء الاصطناعي والمعروفة بـ «فارما.إيه آي»، بما في ذلك دمج نماذج معالجة اللغات الضخمة والحوسبة الكمية.

مدينة مصدر
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
الدواء
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