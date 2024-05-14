سيف بن زايد يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024"

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بفضل الرعاية النوعية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لمنظومة العمل العربي المشترك.. شهدت في دبي افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024"، وإعلان نتائج المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2024 والتي أكدت مكانة الإمارات الريادية والملهمة للمنطقة والعالم في التطور الرقمي، وفي ظل دعم سيدي رئيس الدولة للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، أطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مبادرة المركز العربي والإسلامي للبحوث العلمية المشتركة "حكمة" بالشراكة مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا، بهدف تأسيس مجمع للبحوث العلمية والتكنولوجية يعمل على مستوى الدول العربية والإسلامية، وإطلاق مبادرة البرنامج العربي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مجموعة من شركات الاستثمارات الدولية، لتطوير منظومة ذكاء اصطناعي عربي توليدي لخدمة التطبيقات الحكومية والتعليمية والصحية».