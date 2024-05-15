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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم
15 مايو 2024 08:41

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم، وهي 21.1 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد: أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.1 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 00.00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.


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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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