جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم، وهي 21.1 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد: أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.1 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 00.00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.





