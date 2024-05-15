جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم، وهي 21.1 درجة مئوية.
وأكد المركز الوطني للأرصاد: أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.1 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 00.00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.
#أقل _درجة _حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.1درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ lowest_ temperature recorded over the country today morning was 21.1 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 00:00 UAE Local time. pic.twitter.com/lrk3tYeTZy— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 15, 2024