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الذهب يربح في المعاملات الفورية

الذهب يربح في المعاملات الفورية
15 مايو 2024 10:43

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت العقود نحو 4 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 10:06 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.05 في المائة أو ما يعادل 1.31 دولار ليصل إلى 2359.15 دولار للأونصة.

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وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024، بنسبة 0.19 في المائة أو ما يعادل 4.25 دولار لتصل إلى 2364.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.47 في المائة إلى 28.84 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنحو 1.68 في المائة إلى 1064.9 دولار، وصعد البلاديوم 1.32 في المائة إلى 998.28 دولار.

 

المصدر: وام
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